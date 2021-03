Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 27 de marzo de 2021, p. 9

Gerardo Tata Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, dejó entrever que estaría en favor de una posible fusión entre la Liga Mx y la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, pues consideró que se podría formar un torneo con un mayor nivel de competencia.

“A priori parecería ser una idea interesante, se podría armar una liga más competitiva. Sería algo positivo, me parece una linda posibilidad, en la MLS hay equipos importantes, que siguen creciendo, lo mismo pasa en México, probablemente se podría crear un campeonato entre los dos países muy fuerte y atractivo para seguir trayendo futbolistas extranjeros de alto nivel”, señaló ayer en conferencia virtual antes del partido amistoso de este sábado ante Gales.

Para dicho duelo, el cual se efectuará en Cardiff, el Tata no tendrá a Raúl Jiménez, quien pese a estar concentrado con el Tri no es elegible debido a que aún se recupera por una lesión en el cráneo, y tampoco con los atacantes Henry Martín y Alan Pulido, quienes presentan molestias físicas. Ante dichas bajas, el técnico adelantó que recurriría a Hirving Lozano.

“Nosotros no minimizamos ni maximizamos las ausencias, éstas siempre son importantes, y lo que nos corresponde como entrenadores es solucionarlas. De la misma manera que en la Copa Oro de hace dos años no eran menores las bajas de Héctor Herrera, (Jesús) Tecatito Corona, Chucky Lozano, ahora tampoco lo son, tenemos la obligación de buscar las alternativas porque estas cosas suceden en el futbol, no podemos quedarnos lamentando, tenemos que resolver los problemas.