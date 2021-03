Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 26 de marzo de 2021, p. 9

Es increíble que una jugadora de Primera División no pueda cumplir con los gastos básicos para poder jugar futbol. ¡Urge base salarial que dignifique la profesión! , fue el mensaje que Balbina Treviño, ex portera del Monterrey, escribió en redes sociales para evidenciar nuevamente la precariedad de los sueldos en la Liga Mx Femenil.

La también ex arquera de las Centellas del Necaxa difundió el pasado lunes en su cuenta de Twitter una conversación en la que una jugadora le pedía dinero prestado, pues su sueldo le había sido insuficiente para cubrir la totalidad de sus gastos.

Pagué renta y me quedé sin dinero, me faltó pagar agua y luz, quería ver si podrías ayudarme por favor. Se me fue el dinero porque, como me voy sola a mis terapias, el Uber sale muy caro y voy dos veces al club , se lee en la imagen que publicó Treviño, la cual también acompañó con el siguiente texto: Otro ejemplo de la gravedad de no tener salario digno en la Liga Mx Femenil .

Al clamor por dignificar los sueldos en la Liga Mx Femenil se sumaron decenas de aficionados y otras jugadoras, como Mariana Cadena, defensa de Rayadas, quien escribió: Leo muchos comentarios diciendo que no deberíamos ganar lo mis-mo que un futbolista profesional porque no generamos lo mis-mo, pero no se trata de eso, ni siquiera estamos pidiendo eso, estamos solicitando un salario justo para poder vivir, no ganar como Gignac. Entiendan el punto .

Al respecto, la entrenadora y ex jugadora Andrea Rodebaugh consideró que si bien los clubes aún no pueden ofrecer grandes sueldos en sus equipos femeniles, lo más justo es que al menos traten de cubrir las necesidades básicas de las futbolistas.

Comentó que el balompié femenil “es un proceso que va creciendo poco a poco, pero sí creo que debería existir un tope mínimo salarial para las jugadoras y ciertas condiciones laborales como seguro médico, apoyo en la maternidad, garantías para continuar los estudios, entre otros.