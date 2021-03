L

ejos están los vestíbulos de techos altos y alfombras coloridas que daban la bienvenida a un público que, antes de pasar a la sala, se debatía ante el dilema que implicaba el decidir llevar palomitas, helado o gaznates para, con lo que fuese su elección, olvidar su propia historia y vivir frente a la pantalla grande la de alguien más. Hoy la historia es otra, los cines son iguales entre ellos, y las palomitas –que ya no saben a palomitas– no llegan al inicio de la película debido a la cantidad de anuncios que, a pesar de haber pagado boleto, se nos impone. Los niños han cambiado jugar entre ellos frente a la pantalla por kilos de azúcar que, sentados en butacas reclinables, introducen a su organismo mientras viven una experiencia que ya no les asombra.

Una ida al cine se iniciaba mucho antes de llegar; la decisión sobre la película que se vería podía ser un asunto de apuradas discusiones familiares a pesar de que no se tenía demasiada oferta, pues la cartelera contaba, a lo mucho, con tres o cuatro filmes que se mantenían en proyección durante varias semanas, o incluso meses. Ir al cine era más que sólo ver una película, desde el momento en el que se pactaba madres y padres contaban con un poderoso elemento coercitivo que ponía en orden la disciplina familiar, con el que los niños comían hasta el último bocado sin repelar y entregaban sus tareas con más puntualidad que el inicio de la proyección de la película que tanto ansiaban ver.

Fue en 1896 que se proyectó por primera vez una película en México. Sucedió en el Castillo de Chapultepec con un público conformado por Porfirio Díaz y sus colaboradores consentidos, perros con hueso que nomás por eso ni mordían ni ladraban, y que quedaron asombrados ante la proyección con la que un par de emisarios de los hermanos Lumière, Ferdinand Bernard y Gabriel Vayre, mostraron secuencias de no más de 90 segundos en las que obreros salían de la fábrica Lumière, en Lyon, o en las que un jardinero que regaba flores era víctima de un bromista que al pisar la manguera le cortaba el suministro de agua, logrando con ello que mirara la punta de la manguera para terminar empapado, situación que lo encolerizó a tal grado que persiguió al vivales hasta alcanzarlo y jalarle las orejas. Se trata, esa película, de la primera de ficción, cómica y con argumento, conocida con el nombre de El regador regado, aunque su título, bastante inferior, es El jardinero y el pequeño juguetón.

Poco después de aquella proyección se colocó un cinematógrafo en la droguería Plateros, en el número nueve de la calle de Plateros (hoy Francisco I. Madero), el primer cine de nuestro país, donde parte del público salió corriendo con la proyección de un ferrocarril en marcha al creer que serían embestidos por él. A partir de entonces comenzaron a abrir varias salas cinematográficas, muchas en barrios puestas con largas bancas que no alcanzaban para todos, por lo que buena parte del público veía la película de pie. Otras salas eran más elegantes y estaban ubicadas en edificios majestuosos como el Diana, el Odeón o el Alameda, y de manera posterior el Continental que, sobre avenida Coyoacán, tenía como fachada un castillo que lograba hacer sentir al público estar en el mismísimo palacio de los personajes de Disney.