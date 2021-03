Abraham Díaz

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de marzo de 2021

El 19 de septiembre de 1985, Dee Snider, líder de los legendarios glam metaleros Twisted Sister, se enfrentó al senado estadunidense y a la anquilosada opinión pública gringa, representada por el Centro Parental de Recursos Musicales, organismo ultraconservador, defensor de la moral y las buenas costumbres , en una disputa contra la censura y la mala interpretación de las letras de algunas de sus canciones.

Este importante caso en la historia de la industria de la música, no sólo en gringolandia, sino en todo el mundo, demostró lo políticamente incorrecto que puede llegar a ser el heavy metal y todas sus vertientes, pues Snider, quien estuvo acompañado por Frank Zappa y John Denver, defendió de manera inteligente y lúcida su quehacer creativo, su estética y su actitud, dándole una lección de discernimiento y elocuencia a ese centro, encabezado por Tipper Gore, esposa de Al Gore, entonces senador demócrata y futuro vicepresidente de ese país.

Épica fue la respuesta de Dee a los cuestionamientos de los senadores sobre la posible relación de la letra de We’re Not Gonna Take It, del álbum Stay Hungry (1984), con temas como el sexo, la violencia o las drogas, dejándolos perplejos, aunque al final las Washington Wives, como se conocía a esas señoras, ganaron con la instauración de la etiqueta Parental Advisory a lo que consideraban que podría herir susceptibilidades.

Vale la pena recordar dicha audiencia, que gracias a la tecnología puede verse en YouTube, para darnos cuenta de que el metal no sólo es ruido, pose o blasfemias, sino todo un modo de vida, de pensar, de concebir el mundo; una cosmovisión que muchas de las veces va en contra los cánones establecidos y busca manifestar su inconformidad ante el establishment y sus normas.

Guardando la debida distancia, un caso, digamos parecido, es el que enfrenta Adam Nergal Darski, líder de la banda polaca de black death metal Behemoth, quien en su país es acusado de ofender los sentimientos religiosos de ¡cuatro personas!, al publicar, en septiembre de 2019 en Instagram, una fotografía en la que se aprecia un pie sobre una imagen de la Virgen María tirada en el piso.

Con la libertad de expresión como estandarte, Nergal la compartió en su red social, pero algunos integrantes de la extrema derecha, como el grupo legal conservador Ordo Luris y la organización Sociedad Patriótica, la llevaron más allá y notificaron a las autoridades que se habían ofendido las creencias de cuatro personas.