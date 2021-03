Miriam Ingrid: Qué curioso que lo plantees así. Lo digo porque seguro mi papá se avergonzaría de saber lo poco que me importa el hockey. Nunca he visto un juego. Así que me rebasó el momento en el que vi a los demás chicos del elenco jugar. Porque son muy buenos. Para mí fue algo completamente nuevo y disfruté mucho verlos jugar. Pero como a mi personaje realmente no le interesa el hockey, pues yo tampoco tenía que hacerlo.

Peter Grönlund: Siempre lo traté como un drama. No había intención de que fuera una serie deportiva o basada en el hockey. Porque es un drama, aunque a veces se desarrolla en un ambiente doméstico, como en un vestidor o una fiesta. Y todo ocurre en un pueblo muy pequeño. Eso permite que se muestre como un fragmento de cualquier sociedad y sus dinámicas. Me interesaba poder comentar algo sobre la época que vivimos y, al apuntar hacia algo aparentemente pequeño, señalar una visión mayor. Es una forma de contar historias que siempre me ha gustado, la de concentrarse algo más restringido como un pueblo chico o una prisión para reflexionar sobre la humanidad en general.

Peter Grönlund: Todo gira en torno a la masculinidad tóxica. Eso es lo que más me interesaba de esta serie y la historia que cuenta. Como dices, el hockey es un elemento muy específico pero sirve para ilustrar uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad, como la violencia que guarda esa masculinidad tóxica y sus normas. Cómo nos controlan y dictan cualquier agenda. Tener un personaje femenino navegando esas aguas es de los puntos que más me atraían desde la novela original.

–Tratando de no estropear las sorpresas, ¿qué puedes decirnos sobre la construcción de esta historia, donde mucho es detonado por un acto de violencia, y la manera en la que se tratan temas delicados?

Peter Grönlund: Algo muy importante de esta historia era no reservarnos nada. Contar las cosas como son y no cuestionar las decisiones de los personajes. Por eso hay momentos que son bastante gráficos, aunque sin llegar a ser morbosos o gratuitos. Estamos mostrando una sociedad fundamentada en la división de personas ganadoras o perdedoras, donde la lógica dicta que ganar significa tenerlo todo. Tenía que contarse de esa manera porque sólo así podríamos conectar la historia con los temas que se busca explorar.

Miriam Ingrid: Para mí, como actriz, lo importante era enfocarme en Maya y su viaje personal, desde el incidente violento hasta su reconstrucción como alguien más fuerte, pero también rumbo al punto de quiebre. Nunca busqué anclar a mi personaje en algo particular, sino explorar cómo pasa de ser cierto tipo de personaje hasta convertirse en alguien diferente. Eso es algo que todas las actrices queremos, personajes que se transforman al mismo tiempo que la historia va tomando forma.

Peter Grönlund: Es una historia que personalmente me interesaba contar porque le conciernen temas a los que quería enfrentarme. Quería retar mi estilo personal a encontrar cauce en lo que cuenta el libro. Aunque ya he hecho películas, de las que he sido director y guionista, me faltaba explorar con material que no viniera de mí, sino que me obligara a encontrar la manera de mimetizarme con el trabajo y las ideas de alguien más, pero sin alejarme demasiado de la esencia original. Es en ese comentario sobre la masculinidad tóxica que encontré la posibilidad de hablar sobre lo individual versus lo colectivo.

–Pensando de esa manera, ¿qué dice Beartown sobre Suecia, desde lo individual hacia lo colectivo, para las audiencias internacionales?

Peter Grönlund: Principalmente quiero exponer preguntas y no necesariamente dar respuestas. Esas preguntas creo que corresponden a los tiempos que estamos viviendo. Es una época de culto al estatus personal respecto a lo colectivo, cuando en realidad deberíamos estar cuidándonos los unos a los otros. Para mí ese es el comentario político y social de esta serie. La masculinidad es algo con lo que siempre he trabajado y que evidentemente me concierne. Es un tema que ha estado presente en las películas que hice antes y que seguramente estará en mis proyectos futuros. Es algo de lo que tenemos que hablar cada vez más, al igual que la cultura de “ganadores versus perdedores”. Porque además son temas que casi siempre van de la mano.