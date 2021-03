Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 21 de marzo de 2021, p. 17

Tres de cada cuatro empresas de seguridad privada no cumplen con otorgar beneficios laborales a sus trabajadores o incumplen con el pago de impuestos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

En entrevista, Raúl Sapién Santos, presidente del organismo, resaltó la aprobación de la reforma de carácter constitucional que permite al Congreso de la Unión expedir una ley general en materia de seguridad privada.

Puntualizó que es un gran paso para lograr una ley que dicte el marco regulatorio a las empresas de seguridad privada, pues anteriormente el Poder Legislativo carecía de facultades para hacerlo.

Calculamos que más de 76 por ciento de empresas no cumplen con llevar a cabo el pago correcto de sus impuestos y de sus prestaciones de carácter social. Creemos que pueden existir alrededor de 3 mil empresas de seguridad privada que trabajan en la ilegalidad y al margen de la ley.

Indicó que se estima que en el territorio mexicano existen alrededor de 6 mil firmas de seguridad privadas, pero como no hay un censo, se desconoce con exactitud el número de firmas que operan en la clandestinidad y en la oscuridad .