El álbum Cornelio Reyna… Por siempre incluye canciones como El columpio, interpretada por el cantante de Inspector, Big Javi; también contiene los temas Carta invisible, Los borrachos no son machos y Me caí de la nube, entre otros.

Yo canto ranchero desde siempre, desde los seis años ya interpretaba canciones de Pedro Infante, Jorge Negrete. Creo que nunca he estado peleado con ningún género porque soy músico y he tocado con orquestas sinfónicas, mariachis, tríos. La música no debe estar peleada, sólo hay dos clases: la buena y la mala , explicó el roquero Javier Bátiz sobre su participación en el homenaje.

Mañana, la versión de Me caí de la nube, hecha por Centavrvs y Cornelio Reyna Tercero, se publicará en streaming. El resto de las canciones serán estrenadas a lo largo del año, cada cinco semanas.