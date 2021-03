Energético, con esa profunda, cavernosa y aguardentosa voz que lo caracterizaba, LG Petrov iba y venía por el pequeño entarimado, en cada solo de guitarra no para de mover la mata, expresando su amor por esta poderosa música.

Una disonancia conocida, acompañada de los sonidos de campanas, empezó a escucharse y por unos instantes confundía qué seguiría, hasta que el baterista Olle Dahlstedt marcó con los contras (platillos hi hats) el inicio de la destructora Eyemaster ¡las puestas del infierno se abrieron!

No recuerdo exactamente qué bandas nacionales les abrieron –creo que una de ellas fue Zamak–, pero el ansia de ver a ese monstruo sueco en el escenario, aumentaba conformes se escuchaban, desde dentro del recinto, los sucios y agresivos riffs de lira que emanaban con esa baja distorsión característica del sonido Estocolmo.

Ciertamente, eran momentos duros para la banda, pues su último disco Serpent saints-the ten amendments (2007), no tuvo el éxito que se esperaba, aun así, dio pie a la gira que los traería a México y Sudamérica, aunque solamente con dos de sus integrantes originales: el guitarrista Alex Hellid, con quien posteriormente Petrov entablaría una pelea judicial por el nombre de la banda, y el mismo Lars.

El día había llegado. El camino para llegar al Circo Volador, desde el sur de la ciudad, se hacía más corto gracias a la emoción de poder ver a una de las bandas que me ha formado musicalmente en los caminos del Heavy Metal: Entombed.

Le siguieron la poderosa Sinner bleed, del clásico Clandestine, la death’n’rollera Out of hand, donde la potente voz de Petrov tomaba otro matiz. La andanada sonora prosiguió con otro gran tema, Revel in flesh”, de una de las obras cumbre del Death Metal sueco: Left hand path.

El moshpit estalló (aunque con muy pocos participantes) con rolas como I for an eye, Supposed to rot, Crawl (que sonó devastadoramente brutal), Stranger aeons y Left hand path. Tras ésta última, la banda dejó los instrumentos amagando concluir el show. Petrov admiraba la fiereza de los pocos afortunados que estábamos embelesados con su música, bajo sus pies, literalmente.

Los asistentes coreábamos ¡Entombed, Entombed, Entombed! De pronto, los cuatro integrantes de la agrupación retomaron sus armas sónicas para continuar la devastación sonora con dos encores, el primero, con piezas como Chief rebel angel o Wolverine blues, mientras que el delirante cierre se dio con Serpent apeech y When in sodom.

Breve y contundente, pero memorable y poderoso concierto de poco más de hora y media fue el que Entombed ofreció, dejando la piel en la tabla. Empapados en sudor, los cuatro músicos hicieron una reverencia y aplaudieron a los que asistimos ese legendario show, en reconocimiento a la entrega de los presentes, quienes, aunque pocos para la talla de la banda y de su legendario líder, agradecimos con una gran ovación y una andanada de aplausos.

El recordar el show que LG Petrov y su banda dieron, hace ya casi 12 años, es un homenaje a días de su partida, a los 49 años, debido a un extraño cáncer en vías biliares. El cantante y baterista –tocó con los Morbid, del controvertido Per Yngve Dead Ohlin, bajo el nombre de Drutten–, en el concierto, en todo momento, mostraba lo alegre y divertido que estaba, haciendo lo que más le gustaba: cantar death metal, lo que no lo convertía en una persona sombría, al contrario, aún en su enfermedad, en diversas entrevistas, siempre se mostró con un gran sentido del humor y con una actitud muy positiva.

Para él, el escenario era el lugar idóneo para sacar la negatividad, la agresividad, la mala leche, era el espacio donde se divertía mientras hacía lo que más amaba, ya que abajo del entarimado, dicho por él, una cerveza y una sonrisa terminaban por desechar los malos sentimientos. ¡LG Petrov, buen viaje al Olimpo del Heavy Metal!