A

pocos cinéfilos sorprenderá que Terrence Malick, uno de los realizadores más controvertidos en el cine estadunidense actual, genere polémica con su película más reciente, Una vida oculta ( A hidden life, 2019), sobre la resistencia pacífica del austriaco Franz Jägerstätter (August Diehl), un tenaz objetor de conciencia que se negó a sumarse a la colaboración bélica de su país con las fuerzas invasoras nazis y a brindar públicamente su adhesión moral al dictador Adolfo Hitler.

Aunque el relato de Malick, basado en una historia real, no se aparta del convencional elogio de un heroismo individual frente a circunstancias sociales muy adversas, lo que incomoda a algunos espectadores, y a una parte de la crítica, es el recurso del director a una estética visual grandilocuente que ya El árbol de la vida y en To the wonder se complacía en la reiteración de un lirismo desbordado, dando, en ocasiones, claras señales de agotamiento. El gusto por la contemplación extasiada de la naturaleza y por las virtudes atemporales de la vida rural sigue todavía presente en Una vida oculta, aunque despojado ya en parte de las disquisiciones filosóficas a que suele librarse el director en tanto seguidor de Kierkegaard y discípulo directo de Heidegger.

Lo sorprendente es el regreso de Malick a una narración más convencional, sin grandes saltos temporales ni caprichosas evasiones cosmogónicas. El acento del nuevo relato se coloca más en una realidad histórica (la colaboración de una población austriaca con el fascismo alemán) que en las inercias de un misticismo trasnochado. Si bien el realizador cuenta en su filmografía con otro relato de guerra ( La delgada línea roja, 1998), basado en una novela autobiográfica de James Jones, en esta ocasión el combate no se libra ya en un frente bélico, sino en el seno de una comunidad amedentrada y humillada, y por lo mismo muy intolerante, que condena y hostiga al granjero Franz por no sumarse a la capitulación moral colectiva.