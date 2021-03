E

n 1775 el médico rural inglés Edgard Jenner observó que las ordeñadoras de vacas de una granja cercana que se contagiaban de viruela bovina –que no era grave– quedaban inmunes a la viruela que les daba a las personas. Ésta causaba la muerte y feas cicatrices en quienes sobrevivían. Los que no se cuecen al primer hervor, que ahora se vacunarán contra el Covid-19, seguro recuerdan a los cacarizos, incluso por uno de ellos que manejaba el reproductor de un cine y no era muy avezado surgió el famoso grito de cácaro .

Jenner comenzó a estudiar la relación entre ambos tipos de viruela; después de experimentar con animales, descubrió que si tomaba un extracto de la llaga de una persona contagiada con viruela bovina y se la inyectaba a una sana ésta ya no se contagiaba del virus humano.

No fue fácil convencer a las autoridades de la efectividad de la vacuna, que recibió ese nombre por venir de las vacas. Finalmente, ante la severidad de la epidemia que se dice sólo en Europa acabó con la vida de 60 millones de personas, se probó el método y al comprobar su eficacia se propagó en todo el continente.

A España llegó en 1800 y de inmediato en Madrid empezaron las primeras vacunaciones. Ante el éxito obtenido, el médico personal del rey Carlos IV, Francisco Balmis, propuso un plan para extender la vacunación, sobre todo de niños, por todos sus territorios de ultramar. Al monarca le gustó la idea porque la viruela causaba estragos en esas posesiones.

Se organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, pero la dificultad era cómo conservar el suero en un viaje que duraba tres meses. Se optó por llevar un transporte vivo: se seleccionaron 22 niños de un orfanato en Galicia, que eran inoculados brazo a brazo en el curso de la navegación. De esa manera conservaron el fluido vacuno fresco y sin alteración hasta llegar a su destino.

Ese método de cadena humana se utilizó en distintos lugares del continente americano, entre otros, por medio del ejército; inoculaban soldados y los mandaban a zonas alejadas a transmitir la vacuna de un brazo a otro.