13. L.A. Witch, Playing with fire (EU) y Prorridge Radio, Every Bad (Inglaterra). Dos combos femeninos. El primero propone un sonido vaquero, desértico y abandonado, psycho-garage en las guitarras, aunque lánguido en la voz, cruza entre Mazzy Star y el sonido Riot Grrrl: terregosas y carreteras (RS: https://bit.ly/3qE8b5s). El segundo, con Dana Margolin al frente, contrasta en segundo disco una actitud punk, estridente en las guitarras, con suavidad en ritmo y producción: melodías indie-pop aparentemente lindas, pero atormentadas en letras y voz.

14. Special Interest, The passion of… (EU) y The Chats, High risk behavior (Australia). Los primeros, con furiosa voz femenina al frente, arman un synth-punk igual noise e industrial, que pop en ritmo y melodías: guitarras machaconas se peinan sobre viejas cajas de ritmo, forjando un remolino de rabia frenética y letras apocalípticas. Los segundos son un trío que, a diferencia del neo-punk actual inglés, sí busca recrear el punk clásico de fines de los 70: crudo, humoroso y de menos de tres minutos cada track; rudos, prestos para el slam, pero nada rústicos: habilidosos solos prog-garageros en guitarra sobre bajos con harto groove.

15. The Strokes, The new abnormal (EU). Cuando su ocaso parecía inminente, sorprenden con un sexto plato en el que están tocando mejor que nunca. Con el estilo intacto, sus composiciones (con producción del mago Rick Rubin) suenan más expresivas, atmosféricas, melancólicas: en vez de explosiones guitarriles, hay emociones contenidas acerca del desaliento vital; mucho sinte, guiños 80-eros y funky-beats. Ya no serán gran hit, pero da gusto oírles revitalizados y con buena salud musical.

Otros destacados: Horse Lords, The Common Task. Don Bryant, You make me feel . Lucinda Williams, Good souls, better angeles . The Avalanches, We will always love you . Thurston Moore, By the fire. Sparks, A steady drip drip drip . The Flaming Lips, American head . Perfume Genius, Set my head on fire immediatly . Doves, The universal want. Car Seat Headrest, Making a door less open . Laura Marling, Song for our daughter . Stephen Malkmus, Traditional Techniques . Pearl Jam, Gigaton. Tim Burgess, I love the new sky . The Lemon Twigs, Songs for the general public . US Girls, Heavy light .

Twitter: patipenaloza