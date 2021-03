Guadalupe Ortiz rechaza acusaciones de Tatiana Coll

E

l 11 de marzo, en esta misma sección, Tatiana Coll se refiere a mí haciendo aseveraciones carentes de sustento, producto de conjeturas personales para emitir juicios sumarios y acusaciones que sólo confunden a la opinión pública con respecto a la venta que ha realizado Jaime Labastida de sus acciones que forman parte del capital social de Siglo XXI Editores, asunto que salió a la palestra en días recientes a raíz de un artículo de su autoría. Rechazo categóricamente tales acusaciones y aclaro que en 1978 suscribí acciones de Siglo XXI Editores por invitación del propio Arnaldo Orfila, cuando en asamblea ordinaria de accionistas se determinó ofertarlas para integrar un nuevo capital social.

Antes de su fallecimiento, en 1998, don Arnaldo transfirió a mi nombre sus acciones y lo mismo hizo Laurette. Pregunto a Tatiana Coll si, como dijo, fue en 2003 que presentaron a Labastida una carta-testamento (desconozco contenido y fecha) recibiendo como respuesta que no tenía validez y además él le ofreció 100 pesos por la acción de su padre ¿por qué de inmediato no lo hicieron del conocimiento del Consejo de Administración y de otros accionistas? ¿Por qué esperar hasta 2021 para decidir presentarse a una asamblea? Desde 1998, y por lo menos hasta 2017, el presidente del Consejo de Administración era el doctor Ruy Pérez Tamayo y el delegado ejecutivo del Consejo Alberto Moles Batllevell. En todo caso es a ellos a quien se debió cuestionar oportunamente ¿por qué validaron la compra-venta de todas y cada una de las acciones que Jaime Labastida adquirió en el lapso de tres décadas, como director general de Siglo XXI Editores, hasta convertirse en el accionista mayoritario?

Guadalupe Ortiz

A 10 años de la partida de Rita Guerrero

Un 11 de marzo de 2011 murió Rita Guerrero. No la conocí personalmente, pero forma parte de mi formación como ser humano, tanto por su música como por sus acciones. Hoy sus compañeros y amigos le han hecho un homenaje, una canción. Yo hace 10 años escribí un diálogo de un sueño, o tal vez ¿unos versos?, ahora los comparto. Un pequeño homenaje a la vida de Rita.

–¡No, no y no! ¡te lo prohíbo! –Pero así es la vida. –Sí, pero ¡no, no y no! ¡no te lo permito! –Pero mira que no hay de otra. –Sí, pero ¡no, no y no! ¡te digo que no se vale! –Pero no es mi decisión. –Sí, pero ¡no, no y no! ¡no la acepto! –Pero no se puede hacer más. –Sí, pero ¡no, no y no! ¡no es justo! –Pero esta vez no tiene nada que ver la justicia. –Sí, pero ¡no, no y no! ¡no te vayas! ¡no nos dejes! –Pero entiende que se acabó mi ciclo, se acabó mi vida –Sí, pero ¿y yo? ¿y nosotros? ¿y nos-otros? ¿cómo dejarte?

En libertad y luchando para Rita Guerrero.

G. Alfredo Ramírez Ogando

Discapacitado, un año sin apoyo de Bienestar

Mi hijo Fabián Colín Soto es beneficiario del apoyo a discapacitados de la tarjeta Bienestar que por ley le corresponde. Sin embargo, ya tiene más de un año que no lo recibe, sin que nadie le diga por qué. Dada la incomunicación que se vive en los teléfonos de que se dispone para tratar estos asuntos, quiero por este medio solicitar a las autoridades correspondientes, nos informen las razones por las que mi hijo no está recibiendo dicho apoyo o si hay que realizar algún trámite y dónde, para que lo reciba. Sin más y en espera de la respuesta.

Raymundo Colín Chávez