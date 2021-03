R

osario Robles, titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ofreció aportar información a la Fiscalía General de la República contra Luis Videgaray Caso y otros funcionarios para evitar ser juzgada por delincuencia organizada y lavado de dinero. Iniciará las negociaciones con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para convertirse en testigo. Por medio de su abogado Sergio Ramírez informó que hasta enero pasado no disponía de suficiente información para acercarse a negociar, pero en estos momentos está en posibilidades de entregar datos que tiene en su computadora sobre el ex secretario de Hacienda y Crédito Público. Aunque no dijo contra qué otros funcionarios irá, descartó a Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Osorio Chong. Respecto a la acusación que se le sigue por la estafa maestra, Epigmenio Mendieta, otro de sus abogados, informó que Rosario ya no se declarará culpable como había ofrecido porque la fiscalía exige el pago de 5 mil 500 millones de pesos como reparación del daño y, a su juicio, no procede tal pago. Por otro lado, el auditor primo de Videgaray, Agustin Caso Raphael, quien hizo el desmesurado cálculo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, compareció ayer ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior; dijo que no hubo mala fe y tampoco rehará la estimación errónea. Entonces, ¿qué fue?

Más noticias de hampolandia

Un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex líder del PRI en la capital; Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local priísta, y Roberto Zamorano, ex secretario de finanzas, por los cargos de trata de personas, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las cuentas bancarias de Gutiérrez de la Torre fueron congeladas por la Unidad de Análisis de la UIF, después de siete años de que una investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui revelara cómo operaba una red de prostitución al interior del tricolor local. Gutiérrez de la Torre solicitó un amparo ante un juez federal contra la orden de captura, trámite que fue aeptado. Sin embargo, no se notificó si le otorgaron la suspensión provisional.

Dólar crea problemas

En los últimos días, el dólar se ha revaluado frente a una canasta de monedas –incluyendo el peso– y pone en riesgo la recuperación mundial. Es el resultado de un aumento en la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Después de estar prácticamente en cero, vuelven a ser atractivas para los inversionistas. Se llevan sus dólares de nuestros países y los invierten allá. Además, el paquete de estímulos de casi 2 billones de dólares creará una oleada de prosperidad en el país vecino y muchos empresarios aprovecharán el momento. México tiene alguna ventaja sobre los demás: las remesas de nuestros paisanos sumaron el año pasado 40 mil millones de dólares y habrá trabajo, por lo que podrán seguir enviando eso y tal vez más. De cualquier modo, la recuperación está amenazada por lo que sucede en Estados Unidos. La OCDE –la organización de países industrializados– coloca a México entre los países que tendrán un crecimiento económico significativo este año.