La Academia británica nominó como Mejor actriz a Bukky Bakray por Rocks, Radha Blank (The forty-year-old version), Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Frances McDormand (Nomadland), Wunmi Mosaku (His house) y Alfre Woodard (Clemency).

La lista anunciada por la institución del Reino Unido ubica también a Promising young woman, de Emerald Fennell, con seis nominaciones, seguida de The father (Florian Zeller), Mank (David Fincher), The dig (Simon Stone) y Otra ronda, de Thomas Vinterberg.

Por otra parte, disputan el premio a Mejor actor Riz Ahmed por Sound of metal, Chadwick Boseman (Ma rainey’s black bottom), Adarsh Gourav (The white tiger), Anthony Hopkins (The father), Mads Mikkelsen (Another round) y Tahar Rahim (The mauritanian).

En la categoría de Mejor película de habla no inglesa optan por el lauro la cinta danesa Another round, Dear comrades (Rusia), Les misérables (Francia), Minari (Estados Unidos), y Quo Vadis, Aida? (Bosnia).

La gala de los 74 premios Bafta se celebrará el 11 de abril en el teatro Royal Albert Hall de esta ciudad.

Las nominaciones y premios Bafta son otorgados por los miembros de la Academia Británica, la cual está integrada por profesionales de la industria y creadores de diferentes partes del mundo.