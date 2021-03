Después de exhibir videos donde las policías eran agredidas cuando se encontraban en las vallas frente al Palacio Nacional, la mandataria preguntó: ¿Se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderles fuego a las mujeres policías?, ¿o qué, las mujeres policías no son mujeres, que también han vivido problemas de acoso, de violencia?

Sé que hay coraje, pero tenemos que trabajar juntas para que haya justicia, y tenemos que construir un Estado donde las mujeres sean las primeras protegidas. Me parece que el discurso de la violencia no nos lleva a ningún lado, siempre la construcción de la paz será el mejor camino , expuso.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó de injustificable el uso de la violencia durante la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y reprochó que se haya prendido fuego a las mujeres policías que iban desarmadas y sólo usaron en su defensa extintores para no ser quemadas.

Ello, añadió, aun cuando en otras movilizaciones el grupo más radical de mujeres, autodenominadas separatistas , prohíbe la presencia de hombres, pero ayer (el lunes), casualmente , no les pareció extraño y los dejaron participar cuando golpeaban a las policías.

Afirmó que ya se está haciendo toda la investigación, incluso con instancias del gobierno federal, para saber quiénes fueron estos hombres que participaron y qué buscaban.

Señaló que siempre ha luchado por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no puedo justificar que, por ello, mujeres que no agredieron sean quemadas, y siempre voy a defender la vía pacífica para resolver los conflictos, porque la violenta no lleva a ningún lado , puntualizó.

En el Congreso capitalino, legisladoras de Morena reprobaron los actos de violencia durante las manifestaciones del lunes y reconocieron el trabajo del Agrupamiento Ateneas de la policía capitalina para contener y evitar daños mayores a la integridad de las manifestantes.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela Martínez, pidió reforzar los trabajos de inteligencia para prevenir futuras agresiones, así como el de las autoridades encargadas de dialogar con las organizaciones de la sociedad civil y colectivos para alcanzar acuerdos que eviten que manifestaciones con una exigencia legítima terminen en violencia.