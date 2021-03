De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 9

El fin de semana anterior, la actriz Daniela Berriel denunció públicamente la agresión sexual de que fue víctima el año pasado. En un video publicado en su cuenta de Instagram, relató haber sido violada por Eduardo O, quien fue detenido un día después de la acusación por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En dos videos, Berriel explicó que los hechos, ocurridos en un viaje a Acapulco, habían sido denunciados a las autoridades locales; sin embargo, tras casi un año de la agresión, no había recibido respuesta sobre su caso.

Explicó que cuando fue agredida era pareja del actor español Gonzalo Peña. Él y su amigo Eduardo O le habían propuesto hacer un trío sexual que ella rechazó.

Me dijeron que era padre, que era rico, y me empecé a sentir un poco incómoda. Para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir. Llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cual tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo , relató Berriel.

Los dos hombres, sin embargo, siguieron a la actriz hasta la habitación. Jamás me preguntaron; todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado , dijo la actriz llorando.

Eduardo O siguió insistiendo a Daniela. “Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz. Yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer ‘no’ no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada. Después de ocho ‘nos’, Eduardo me dijo: ‘qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena’”.

La actriz despertó “porque ya me estaban penetrando, me estaban violando. Me estaba violando Eduardo. Y cuando me di cuenta de que era él, entré en shock”. Cuando pudo tomar conciencia de la situación, se liberó de su agresor y se dio cuenta de que su pareja, Gonzalo, también estaba en el cuarto, pero no la defendió.