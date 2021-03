Para Rodríguez, el trabajo unipersonal es un regalo, un reto y una gran oportunidad para divertirte y estar arriba del escenario, con canciones exitosas de las décadas de los 80 y 90; tiene que ver con la vida real porque son cosas que sí me han pasado, aunque, sin duda, mi cabeza es un musical .

Participación en telenovelas

La actriz tuvo su primera gran experiencia en ¡Si nos dejan!, en el que dio vida a Eufemia, que la llevó a otro personaje, el de Polita en la telenovela Amores verdaderos, la cual marcó su debut televisivo.

Luego de ese arranque, su carrera entró en una espiral ascendente. En teatro siguieron sus actuaciones en Como quieras, ¡perro ámame!, después sobresalió en la comedia La estética del crimen; encarnó a Madame Thenardier en Los miserables, y se sumó a los elencos de Mentiras y Los monólogos de la vagina.

En Chicago, dio vida a Mamá Morton. En cine, ha participado en cintas como Cómo cortar a tu patán, Día de bodas, Emma Dios y El futbol, Mirreyes vs. Godínez y No Walls.

En televisión encarna al personaje de Toña en la serie 40 y 20, además de otras participaciones en Run Coyote run; LOL, Last One Laughing, Blackdoor; El bienamado y No somos princesas.