Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 8

Londres. La familia real y la televisión británica tienen una relación complicada. La segunda ha ayudado a definir la primera. Así, la coronación de la reina Isabel II en 1953 fue el primer espectáculo de Gran Bretaña transmitido de forma masiva. Desde entonces, raras entrevistas han echado un vistazo detrás de las cortinas del palacio a la familia, demasiado humana dentro.

El éxito de Netflix The Crown ha moldeado las opiniones de la monarquía para una nueva generación, aunque de formas que ésta, consciente de la imagen, no puede controlar. Es una narrativa construida, como cualquier otra historia , asegura Phil Harrison, autor de The Age of Static: How TV Explains Modern Britain, y ha cambiado a medida que Gran Bretaña se trasladó de una era de deferencia a una de los temas sociales modernos y las redes sociales.

La realeza, particularmente los más jóvenes, ha pasado del reino del aparato estatal al de la cultura de las celebridades en las últimas décadas , según Harrison.

Así que la anticipación y la aprehensión están muy por delante de la entrevista de Oprah Winfrey con Enrique y Meghan un año después de que se alejaran de la vida real oficial.

Un clip publicado por CBS antes de la transmisión del domingo muestra a Meghan cuando parece sugerir que la familia real estaba perpetuando falsedades sobre ella y Harry.

A continuación, un vistazo a otros momentos importantes de la televisión real y su impacto. La boda de 1981 del príncipe Carlos y Diana Spencer, en la Catedral de San Pablo, fue un espectáculo de cuento de hadas visto por unos 750 millones de personas en todo el mundo, aunque la relación pronto se agrió.