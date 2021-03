Afp, Ap y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de marzo de 2021, p. 8

La entrevista televisada del príncipe Enrique y su esposa Meghan cayó como bomba en el Reino Unido por sus duras acusaciones a la monarquía, subrayaron medios británicos.

Fue peor de lo que la familia real esperaba , afirma The Times. Meghan tuvo tendencias suicidas. Estaba preocupada por su bienestar sicológico. Lloró en un acto oficial y la familia real no ayudó .

En opinión del también conservador Daily Telegraph, la corona necesita un chaleco antibalas ante una conversación que contenía “suficientes proyectiles para hundir a una flotilla y, posiblemente, como algunos temen, para infligir el mismo daño a la monarquía británica.

“Es el peor escenario para quienes la pareja no dejó de referirse como ‘la empresa’ (The Firm)”, añade el rotativo, aludiendo a las reflexiones racistas que Meghan y Enrique denunciaron haber sufrido de una persona no identificada del palacio antes del nacimiento de su primer hijo, Archie.

También el canal ITV utilizó una metáfora militar: El matrimonio cargó un bombardero B-52, sobrevoló con él el Palacio de Buckingham y descargó su arsenal justo encima .

Para la BBC, es una entrevista devastadora que revela la imagen de individuos insensibles perdidos en una institución tan perdida como ellos.

Como otros periódicos el Daily Mail cerró sus ediciones antes de la transmisión y tituló el poderoso mensaje sobre el deber mencionado el domingo por la reina Isabel II en un discurso emitido por la televisión británica con motivo del Día de la Commonwealth.

El primer ministro británico Boris Johnson se negó a hacer declaraciones. Elogió a la monarca, pero dijo que cuando se trata de asuntos relacionados con la familia real, lo correcto para un primer ministro es no decir nada .