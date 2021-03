Siendo jóvenes, la intención de Tuxedomoon era quedarse en Londres, pero no les gustó. Vivieron en Róterdam, Holanda, en una comuna de artistas, y después se mudaron a una casa en Bruselas, donde se instalaron un tiempo. Eran los años 80, y entonces su música era más apreciada en Europa que en su país natal.

Quería conocer gente, involucrarme en la comunidad y construir un puente. Entonces con unos amigos colgamos una sábana afuera de mi casa y empezamos a proyectar películas de 16 milímetros. Poco después decidimos empezar a palomear con las películas, porque la mayoría eran mudas y las que no, eran en lengua alemana , cuenta el músico en fluido español.

En el afiche se anuncia un concierto de Nine Rain en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Había toda una red de centros culturales en Italia en esa época. No sé si siguen ahí. Eran administrados por jóvenes anarquistas. Ocupaban fábricas, oficinas, lo que fuera, y las convertían en centros culturales. Así que hicimos una gira por éstos en todo ese país y el dinero que juntamos fue para los zapatistas. Ellos construyeron una pequeña clínica , explica el compositor.

Mientras conversa virtualmente con el productor musical Mario Alberto Cabada, del sello No Devotion Records, Brown parece sentirse cómodo. Cuenta la historia de cómo la banda Nine Rain surgió en México. El músico pide a su interlocutor un momento. Al regresar, despliega frente a la cámara un póster de 1995.

El integrante de Bauhaus también confesó haber sido fanático de Tuxedomoon, sentimiento que Brown dijo, era recíproco. Inmediatamente después el estadunidense quiso saber sobre lo que pasaba en Reino Unido debido al Brexit y la pandemia. Steven Brown preguntó a David J sobre la sugerencia que el gobierno británico hizo a los músicos de dedicarse a algo distinto.

Idea terrible

“Sí, estoy enterado. Y es una idea terrible, sabía que era una mala idea desde que la escuché, el Brexit”, respondió el miembro de Bauhaus. Brown, además, manifestó su preocupación por las dificultades que tendrán los grupos británicos para hacer giras por el continente europeo. Los músicos se despidieron luego de que Steven invitara a David a visitarlo en Oaxaca cuando fuera posible.

Más de una vez el estadunidense aprovechó para manifestar sentirse afortunado de vivir en México, y criticó que en medios europeos sólo se retrate el lado negativo del país, que tiene más que suficiente para dar, pero también tiene muchas buenas noticias que contar y de eso no se entera la gente .

El músico también habló de su experiencia en confinamiento. A veces siento que soy un artista en el más largo programa de residencias del mundo. Otra veces me siento como un prisionero, como un sicótico, es muy raro. Y mucho de eso es mental .

Steven contó haberse sentido paralizado al principio de la pandemia. La gente piensa que eres un artista, puedes quedarte en casa y trabajar y trabajar, no hay nada más que hacer. Y mucha gente no podía hacer nada porque es muy loco, el estrés, la paranoia y la incertidumbre. Me tomó unos meses .

Brown y el productor concluyeron su conversación con planes para recuperar material de Nine Rain, como el póster mostrado por Brown y un álbum que ya no está disponible en formato físico. La música y otros materiales del estadunidense, así como de Tuxedomoon, están disponibles en https://tuxedomoonarchives y https://. El compositor también publica material en su canal de YouTube https://www.youtube.com/