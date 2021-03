Después de estar guardado en un disco duro durante seis años, el documental Álvaro López, que muestra el trabajo de Álvaro Gonzalo López Parra, músico chileno y ex integrante de Los Bunkers, ya está disponible en las redes sociales del musico. Se grabó en un momento en que venía de parar la máquina con Los Bunkers y regresé al cono sur después de vivir en México, con un montón de canciones en mi cabeza y mi cuaderno. Es una fotografía íntima de momentos espontáneos; todo se inició después de un concierto en Buenos Aires, donde tuve una sesión fotográfica y conocí a Tomás Utillano , explica López en entrevista con este diario.

“El documental también es una retrospectiva en mi carrera después de Los Bunkers, donde he aprendido mucho. Luego me encontré con la responsabilidad de ser la cabeza creadora; el reto de componer mis canciones. A esas alturas ya había decidido no ser panadero o carpintero; quería continuar en la música y crear canciones.

“Cada paso que di cómo solista fue descubrir mi persona. En La Voz, el reto fue trabajar con una camada de cantantes para encontrar esa voz popular que canta con el corazón” comparte. El confinamiento resulta benéfico para López, quien trabaja en canciones nuevas; además, comparte sus temas por las redes sociales y las toma como base para la comunicación actual.

Se grabó en un país neutral, por así decirlo, con amigos chilenos. El video refleja el momento de tertulia y en este encierro viene bien para calmar esa intimidad que todos vivimos. Durante la pandemia he escrito mucho de eso y de los cambios sociopolíticos en Chile. Recibo noticias y trato de analizarlas para tener un aprendizaje como persona en sociedad y músico.

El documental se puede ver en Instagram @alvaro_lopezp, Twitter @Alvaro_LopezP y en la cuenta de You Tube de Tomás Utillano.