dos años y medio de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, finalmente es posible apreciar Leona (2018), primer largometraje del joven realizador mexicano Isaac Cherem, que vio largamente diferido su estreno por problemas de distribución y cuya salida en cartelera coincidió con el cierre de salas de cine debido a la contingencia sanitaria. A estos obstáculos se añadieron las reticencias que mostró el festival de cine judío en México para acoger este trabajo que describe, de forma muy crítica, una parte de la vida cotidiana de la comunidad judía en la Ciudad de México, con su carga de tradiciones, rituales y prejuicios, aunque también con su tradicional entramado de solidaridades. Un panorama complejo que el director supo explorar a través de una sencilla trama de desencuentros románticos.

La marginalidad en el edén. Ariela (Naian González Norvind, también intérprete de Nuevo Orden, de Michel Franco) es una joven inconformista de 25 años que ve con recelo el cúmulo de restricciones y deberes que la comunidad judía impone a las mujeres, que incluyen la aceptación resignada de un futuro esposo de acuerdo con la voluntad, conveniencia o capricho de la autoridad patriarcal doméstica. La película inicia con un ritual de purificación, por inmersión en el agua, mediante el cual una doncella queda preparada para ser digna del hombre para ella elegido. Ariela, testigo de esa escena, intuye que ese destino no es en absoluto el que desea para su vida. Tampoco el de una función procreadora programada al margen de su decisión. Su actitud muy poco ortodoxa es reprobable a los ojos de su madre (estupenda, Carolina Politi), quien sin embargo presume de su condición de mujer divorciada y de sus nuevas conquistas amorosas, por lo demás fallidas. Paralelamente Ariela descubre que la proverbial generosidad afectiva de su familia se frena bruscamente cuando los intereses de la comunidad están en juego. Todo mundo acude al rescate de la joven moralmente extraviada, desde su padre hasta su abuela (Margarita Sanz), también el propio rabino y un providencial asesor de conciencia encargado de enderezar conductas irregulares. Toda una industria doméstica del manejo de la culpa y de la reparación espiritual.