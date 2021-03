Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 7 de marzo de 2021, p. 4

La violencia en el México actual es síntoma de un nuevo tipo de Estado que aún no sabe o no quiere nombrarse a sí mismo, sostuvo el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz en su discurso de ingreso a El Colegio Nacional (Colnal).

La violencia en nuestra época no puede ser entendida desde una narrativa de guerra contra las drogas, porque éstas son a la vez veneno y remedio y, porque al ser imaginadas como origen del crimen, se han convertido también en chivo expiatorio, en un falso culpable.

Interpretación del tejido social rasgado fue el título del discurso inaugural del articulista de La Jornada como miembro de ese órgano académico.

El físico Alejandro Frank, en su condición de presidente en turno de El Colegio Nacional, dio el mensaje de salutación, mientras el jurista José Ramón Cossío se encargó del discurso de respuesta.

Nacido en Chile en 1957, Claudio Lomnitz afirmó que es común imputar la actual violencia en el país a un rompimiento del tejido social, situación que, a su decir, en primera instancia parece adecuada.

Ya que la violencia que hoy es cotidiana en México profana los valores morales más arraigados: el secuestro mancilla el valor de la libertad, la violación el de la integridad de la persona, el asesinato violenta el derecho de vivir y el desmembramiento de los cadáveres roba la dignidad a todo indefenso.

Destacó que muchas veces se dice que hay una guerra contra las drogas, aunque en su opinión no es precisamente eso, pues no tiene como finalidad vencer o aniquilar al contrario. Más bien se trata de una forma de vida que tiene como condición y contraparte un nuevo tipo de Estado, pero éste todavía no sabe contarse a sí mismo .

A lo largo de una hora, el antropólogo social analizó también la relación entre violencia y reciprocidad, sobre lo cual hizo hincapié en tres puntos. El primero, que cuando la violencia no tiene respuesta posible de sus víctimas, da pie a la formación de una nueva casta; segundo, que cuando la violencia encuentra una respuesta recíproca y simétrica, se abre en un espiral infinito, como lo que se puede observar en la violencia entre pandillas urbanas, por ejemplo, y tercero, que cuando hay asimetría en la violencia, pero ésta está constreñida espacialmente a la acción, se forman cacicazgos.