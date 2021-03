Elba Mónica Bravo

Trabajadores y visitantes del Centro Histórico respaldaron las movilizaciones de agrupaciones de mujeres que marcharán mañana del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo; sin embargo, rechazaron que se realicen afectaciones a negocios o pintas en los monumentos históricos de la capital, por lo que se mostraron a favor de la colocación de vallas frente a los inmuebles.

Andrés Romo, residente de Tláhuac, dijo: No estoy en contra del feminismo ni en contra de ninguna marcha, por eso vivimos en un país con libertad de manifestación, pero son medidas que se deben tomar porque hemos visto en diferentes ocasiones cómo pintan a la gente; si vinieran en santa paz a manifestarse, eso sería lo correcto, pero no es así, desafortunadamente .

Entrevistado en el Zócalo, donde permanece el plantón de personas provenientes de Tierra Blanca, Veracruz, comentó que al final de cuentas el gobierno debe proteger a las personas, a los monumentos históricos, que son del patrimonio, y el Palacio Nacional, porque el Presidente ahí vive .