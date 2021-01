Entre la población no económicamente activa también hay un subgrupo considerado como no disponibles , el cual no es que no quiera trabajar, sino que no puede salir a buscar trabajo, principalmente por hacer tareas de cuidado ; en su mayoría está formado de mujeres.

A su vez, Cárdenas sostuvo que al tomar en cuenta las unidades de negocio informales, hay alrededor de 500 mil micronegocios que podrían haber desaparecido en los meses recientes, de los casi 4.5 millones de negocios que hay en el país, que en su mayoría son informales, reiteró.

De no impulsar apoyos para trabajadores informales, alertó el especialista, la recuperación será muy lenta, ya que el año pasado dos terceras partes de los hogares del país redujeron sus ingresos en promedio casi 48 por ciento, por lo que estimó que se retomarán los niveles de dinamismo económico hasta 2023 o 2024.

Frente a las bajas inversiones registradas en el país, aseguró, es el sector primario el que ha sostenido en gran medida el desarrollo de la economía en los últimos meses, en conjunto con la recuperación del sector externo vinculado a las exportaciones.