aiwán, 1987. Luego de cuatro décadas de autoritarismo, el país asiático suprime una ley marcial impuesta por el gobierno de Chiang Kai-shek, que limitaba severamente todas las libertades civiles, y se inicia un lento proceso de transición hacia la democracia. En ese contexto social el cineasta taiwanés Kuang-Hui Liu sitúa la trama de su segundo largometraje Llevo grabado tu nombre (Your Name Engraved Herein, 2020), una película con temática LGBT filmada poco después de haberse vuelto Taiwán, en mayo del 2019, el primer país oriental en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La cinta de Kuang-Hui Liu refiere el clima de hostigamiento que padecen dos hombres adolescentes, Jia Han (Edward Chen) y Birdy (Jin Hua Tseng), por parte de sus condiscípulos, en una escuela católica presentada como reducto clave de la intolerancia moral que en ese momento prevalece en el país. Jia Han es un alumno modelo, muy apreciado en el colegio por su simpatía, aunque interesado más en la música que en la carrera científica lucrativa que su padre desea para él. Es interesante la observación que hace el director de los dilemas a que continuamente se enfrenta el joven en un círculo familiar muy conservador y en un ámbito escolar de disciplina rigurosa. No hay en Jia Han un impulso espontáneo de rebeldía frente a esas presiones sociales, acaso sólo desconcierto y desasosiego. La llegada al colegio del inconformista Wang Bo-de, cuyo sobrenombre Birdy guarda relación con el personaje que interpreta Matthew Modine en la cinta homónima de Alan Parker, opera como un elemento catalizador para que Jia Han comience su propio proceso de liberación sexual. Los dos jóvenes manifiestan una intensa atracción mutua mientras el resto de sus colegas resiente ese incipiente romance masculino como una afrenta colectiva.

Hay algo más interesante aún en esta historia de contrariedades románticas, y es la subtrama que protagoniza el sacerdote franco-canadiense Oliver (Fabio Grangeon), expatriado en Taiwán, quien con claros signos de apertura y tolerancia revela empatía por la suerte de los jóvenes amantes a quienes percibe como un espejo de sus propias vacilaciones y temores existenciales. Los diálogos que sostiene el padre Oliver, vuelto consejero sentimental, con Jia Han a propósito de las frustraciones sentimentales del joven con Birdy, su pareja esquiva y displicente, no se vuelven un pesado discurso moralizante, sino simplemente muestran el franco entendimiento moral de dos generaciones y dos culturas en principio muy distantes entre sí e incluso antagónicas. Hay también en la cinta anotaciones sobre el peso de una cultura patriarcal en la que a pesar de haberse convertido el otrora colegio exclusivo para varones en una nueva institución mixta donde ya se admiten mujeres, éstas soportan una sobrecarga de penalidades ante la menor infracción a las disciplinas escolares.