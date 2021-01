Hernán Muleiro

Domingo 3 de enero de 2021, p. 5

Dueño de un sonido contundente y original, Rhys Chatham creó su propia forma de afinar la guitarra y reflejó en su música el espíritu de una época que osciló entre la composición experimental, el punk y la deconstrucción de las convenciones roqueras denominada no wave.

Rhys Chatham es un guitarrista estadunidense que vive en París desde hace 40 años. Su aporte inicial a la música se dio en un momento de cambios muy marcados y límites poco precisos, para formar una obra con un pie en el primitivismo roquero y otra en la composición clásica, logrando como resultado una música que provee un testimonio sónico sobre una época en la música del siglo XX, en la que la vanguardia de formación musical académica se abrazó a la estridencia eléctrica de la música amplificada.

El reconocimiento a su carrera se empezó a dar a finales de 2000, porque tardó mucho tiempo en editar un disco, cuenta en un video desde París: No estaba interesado en grabar, sólo en tocar en vivo, porque era más divertido y más barato; grabar era muy caro y no me alcanzaba, sólo quería tocar todo lo posible. En el contexto del rock no se trata de quien tuvo la idea primero, sino de quien sacó el primer álbum; existía esa cultura, pero yo no venía de ahí; entonces, para el momento en que pude editar mi disco debut, Glenn Branca llevaba tres o cuatro .

Escuchar hablar a Rhys sobre estos años de márgenes estilísticos tan difusos es adentrarse en un capítulo importante, al ahorrarse definiciones tajantes que los periodistas empleamos para afirmar el valor de los sujetos en los artículos.

Chatham fue alumno de Morton Subotnick, músico que inspiraría a cantidades de colegas sin formación musical alguna a crear sus propios dispositivos de expresión.

“Estudié con Subotnick en la Universidad de Nueva York; me enseñó contrapunto y me dejó usar su sintetizador. Empecé a componer en la escuela posserialismo, el tipo de música que desarrollaron Stockhausen y Boulez en los años 50. Me volví bueno en este estilo, eran finales de los años 60, y para ser un compositor hip tenías que hacer algo muy atonal, muy complicado o al menos muy ruidoso.

“Fui a un concierto en el que John Cage jugaba ajedrez con Marcel Duchamp, y cada vez que movía una pieza se encendían diferentes partes del mixer y escuchabas la música de Gordon Mumma. Otro día escuché a Terry Riley tocar el órgano; para mi formación clásica sonaba como música de circo, así que pedí que me devolvieran los 5 dólares de la entrada, pero no me rembolsaron la plata. Volví a la sala y me comenzó a gustar. Para cuando terminé de escuchar ese concierto pasé del posserialismo al minimalismo, así que todo es culpa de Terry Riley”.