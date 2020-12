Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de diciembre de 2020, p. 7

En una Navidad atípica , con orquesta sinfónica y bajo la luz de la luna, Mijares cerró su concierto por streaming dedicando la canción Uno entre mil al sector salud, por estar al frente de la batalla .

Para amarnos más… ven a mi casa esta Navidad fue el recital sinfónico Irrepetible, donde Manuel Mijares no sólo hizo un recorrido musical por más de 35 años de trayectoria, sino también interpretó temas alusivos a estas fechas; hizo duetos con su hija Lucero y con Kaia Lana; también se dio tiempo para recordar letras que fueron éxitos en voz de José José.

La noche del viernes Mijares se refirió al pandémico 2020: Espero que puedan reunirse con sus seres queridos, que quizá durante todo el año no han visto. Un abrazo muy grande a toda la gente que ha estado enferma o ha perdido algún familiar. Seguimos aquí y trataremos de que esto pase rápido; ojalá podamos reunirnos y darnos el abrazo que tanto necesitamos .

La orquesta sinfónica, dirigida por Alberto Moreno, y los músicos del cantante protagonizaron una velada que empezó con Corazón salvaje, a la que siguieron, sin tregua: No se murió el amor, Bella, Soldado del amor, Si me enamoro, Nube azul, Poco a poco, Para amarnos más o Me acordaré de ti, entre otras.

Con Para vivir, Ojalá y El breve espacio, Manuel Mijares recordó a los trovadores cubanos Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.