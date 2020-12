E

n esta última semana de un año calamitoso para todo mundo y ciertamente muy infortunado para la industria del espectáculo, en particular para el cine, en lugar de abandonarse al viejo ritual de señalar, de modo muy subjetivo, cuáles han sido las mejores películas del año, convendría todavía más considerar la manera en que hemos podido disfrutar ese cine. Al respecto, Anthony Lane, crítico destacado de la revista The New Yorker, apunta: Lo que importa no es lo que vimos en 2020, sino cómo lo vimos, y si nuestros nuevos métodos y maneras de ver el cine han llegado para quedarse. Para muchos espectadores, un cambio de dimensiones en las pantallas será poca cosa, lo mismo que el cambio al espacio doméstico: una película es una película, dondequiera que ésta florezca, del mismo modo que una rosa es una rosa. No es tanto así. Una cinta espectacular y una casera son dos cosas muy diferentes. La primera es indisociable de la mirada pública y queda fuera de nuestro control; no podemos detenerla ni abreviarla mientras se proyecta. La segunda ha sido trasplantada al televisor, cultivada casi en un envase de vidrio, y por enorme que sea nuestra pantalla, gran parte de su aroma se ha desvanecido. Por si eso fuera poco, podemos interrumpir en cualquier momento lo que nos cuenta .

Nadie sabe con certeza si la opción de volver a ver el cine en pantalla grande mantendrá intacto su atractivo una vez que finalice o se controle la pandemia. Lo evidente es que nuestras viejas certidumbres de espectadores (el cine es mejor que la vida, el cine se disfruta mejor en una pantalla grande, etcétera), se han visto hoy fuertemente perturbadas, orillando a muchos cinéfilos a sujetarse a aclimataciones culturales inéditas y a ensayar nuevos hábitos en su manera de explorar y disfrutar la experiencia cinematográfica. Sin abandonar la esperanza de regresar con plena libertad y sin protocolos excesivos a las salas de cine, el porvenir inmediato de la industria fílmica dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a la realidad del auge inusitado de las plataformas digitales (la salida comercial de un filme está ahora ligada a su estreno simultáneo en Netflix, Disney Plus o HBO), y a retener el interés de un público masivo al que esas mismas plataformas permite acceder con mayor flexibilidad a películas de calidad, esas obras de autor o esos documentales antes eclipsados por la hegemonía casi total de los blockbusters de temporada, en especial de las películas de superhéroes.