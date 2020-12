–Llevaban a mi hermana mayor a clases de baile y de música, y a ella no le gustaba; en cambio, desde el primer momento en que entré, el maestro me dijo que me pusiera unos zapatitos y que me parara de puntas, y dijo: Esa niña sí puede . Lo mismo sucedió con el canto: Esa niña sí canta . Con el piano fue exactamente igual, así es que hice todo lo que mi hermana rechazaba a los cuatro años. Eso me pudo fastidiar las piernas, la columna, todo; afortunadamente, tengo una condición maravillosa. Toda mi infancia, toda mi adolescencia fue de clases, de piano con la maestra Soledad Acevedo, que vivía por General Prim; de baile con el maestro Enrique Belezzi, en República del Salvador e Isabel La Católica. Haz de cuenta que fue ayer, porque así empecé mi vida. Mi papi me puso de condición que si sacaba malas calificaciones no había premio, que era bailar y tocar. A los seis años di mi primer concierto en Bellas Artes. No sólo me aprobaron, sino que hablaron maravillas; entonces, entré a Bellas Artes. Luis Sandi dijo: Esto es extraordinario , y di mi primer concierto como solista a los seis años en la sala principal de Bellas Artes. Toque 14 piezas de memoria, mi primer concierto como pianista.

–Todo. Aparte de darme la vida fueron mis guías. Siendo yo muy chamaca, una criatura de tres años y medio, me sentaba yo en su cama. A ellos les gustaba la música clásica, y cuando la escuchaba me ponía a llorar. Se fueron dando cuenta de que me emocionaba tanto que lloraba. Metieron a mi hermana mayor a clases de música y danza. Iba yo de acompañante, porque éramos pobres y no había con quién dejarme, pero me aficioné. El bisabuelo de mi padre fue italiano, por eso somos Amelio.

▲ La crotalista y bailarina Sonia Amelio en su casa estudio ubicada en el sur de la Ciudad de México, el primero de agosto de 2007. Foto José Carlo González

–¡Dios mío, Sonia, eres un genio! ¡Así transcurrió toda tu vida?

–Ay, mi amor, no me atrevo a decir eso, pero todos saben que salí de lo común, porque me esforcé desde niña. Nunca conocí el recreo, nunca dejé de hacer una tarea, quería saber de todo, del baile, del piano y de la escuela. Al inicio mis tres hermanas formaron parte de mi ballet de cámara, pero lo dejaron.

–Tener tu disciplina es imposible.

–Ellas lo querían todo fácil, Elenita, mientras yo entendí que en la vida no hay nada gratis, que todo es esfuerzo, disciplina, entrega, pasión, pero, fundamentalmente, disciplina. De entonces, fíjate en lo que te digo, hasta ahora, trabajo seis u ocho horas diarias, se dice fácil, pero hasta la fecha no puedo dejar de trabajar.

–Te vas a morir en un escenario…

–Me metí en un lío grande al haber creado una nueva forma de arte, como se dice en Europa, en la música y la danza clásica. Conjunté ser concertista de piano, ser directora de orquesta, ser coreógrafa, ser, por supuesto, primera ballerina, y ser maestra. Entendí en mi adolescencia que una bailarina que no es actriz no está completa, por eso estudié actuación con José Luis Ibáñez y con Dimitri Tzarra, y cine con Emilio Fernández, ese señor grandote, impresionante que me escogió en los Estudios Churubusco: Esa niña, esa morenita va a ser estrella en mi próxima película . Yo me quedé patidifusa pero mi papi se negó. La única vez en mi vida que mi papi dijo no a algo: Ni de chiste; tú no tienes porqué entrar al cine, tú tienes otra forma de vida, tú eres una arista . Lloré, rogué hasta que harté a mi papá: Bueno, está bien, con una condición, que te quites el apellido . Elenita, me sentí como araña fumigada, lloré de sentimiento y le dije: Mira, papi, nací Amelio y nunca te vas a avergonzar de que una hija lleve tu apellido, yo te juro que vas a sentirte orgulloso . Me metí en un lío, porque sufrí mucho en esa primera película, pero cuando terminó, no sabes, al año siguiente me dieron La Diosa de Plata como la revelación femenina, y al año siguiente el premio como mejor actriz en el Festival Internacional de Moscú, en el de Azerbaiyán y en el de Pulacayo. Hice 14 películas con Toshiro Mifune en Japón, con Sam Peckimpah en Estados Unidos, con Alejandro Jodorowsky, quien me escribió un Drama pop con 100 representaciones en el teatro Xola. Gracias a mi trabajo pude comprar mi terrenito con mi casa y mi estudio. Mi éxito como actriz es una cosa increíble, porque en poco tiempo trabajé con los mejores directores y alterné con grandes actores y actrices. Fue una etapa maravillosa que me dejó una gran enseñanza y una gran experiencia.