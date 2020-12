Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 27 de diciembre de 2020, p. 24

Amas de casa, profesionistas sin trabajo y comerciantes han recurrido al programa emergente de empleo temporal que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México, el cual ha servido no sólo para obtener un poco de ingresos económicos, también como terapia ante el encierro impuesto por la emergencia sanitaria e incluso como una forma de aprender una nueva actividad, como jardinería y el cuidado de áreas verdes.

A la convocatoria –en la que se abrieron 15 mil 336 plazas de servicios urbanos– respondió Aidée Hernández, quien de llevar las cuentas en una escuela privada, pasó a coordinar una brigada: No sabía nada de jardinería, pero aquí aprendí .

Tras el recorte de personal en la escuela donde laboraba, decidió buscar otra opción sin éxito. Estudié contaduría, pero todo está parado, metí solicitudes y no hubo respuestas. Encontré esta oportunidad, totalmente diferente a lo que hacía y la verdad he aprendido con todos los compañeros y me ha gustado .

A su cargo están 15 brigadistas que de lunes a viernes de ocho de la mañana a dos de la tarde podan árboles y arbustos, abren canaletas, riegan y limpian pequeños jardines y camellones en calles de la colonia Guerrero.