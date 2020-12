A

yer llegó a México el lote inicial de vacunas contra el microscópico bicho que ha arrasado al planeta y que solo aquí ha cobrado casi 120 mil vidas. El nuestro es el primer país latinoamericano en recibir el producto de Pfizer, con lo que formalmente arranca el esperanzador proceso para acabar con todo esto, o, como dice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se trata del principio del fin de una pandemia que ha trastornado al mundo entero, aunque obvio es que la victoria –que sin duda se alcanzará– no será de un día para otro.

En el extremo sur del continente se espera que hoy arriben a Argentina las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, con lo que también en aquella nación dará inicio la inoculación de millones de personas, el principio del fin de la pandemia que, para el caso de esa nación cono sureña, ha cobrado alrededor de 42 mil vidas.

En Brasil, las estupideces del presidente Jair Bolsonaro seguirán cobrando vidas (hasta ahora acumula 190 mil; además, 7 millones 400 mil contagiados), porque dice que no hay justificación para apurar la vacunación, no hay prisa; es una interferencia en la vida de la gente; desde el inicio he dicho que este virus es como la lluvia, le va a caer a todo el mundo, y otra cosa: quien tome la vacuna, en dos, tres, cuatro años, va a tener que tomarla otra vez, en caso contrario volverá a estar contagiado; no voy a tomar la vacuna; si alguien cree que mi vida está en peligro es mi problema y punto final . Todo un poema al cretinismo.