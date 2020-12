▲ El autor de No sé tú en una imagen del 25 de abril de 2018. Foto archivo La Jornada

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 21 de diciembre de 2020, p. a10

El compositor Armando Manzanero no sólo es ícono de la música nacional e internacional y uno de los máximos exponentes del romanticismo , sino también un férreo defensor de los derechos de autor.

Sus canciones han trascendido tiempo y espacio. Sus palabras y pensamientos han llegado a cada rincón, emociones y corazón de su público, así como al de los artistas que han interpretado sus exitosas letras durante décadas.

El cantautor yucateco, presidente directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) desde 2010, fue internado, como se informó el pasado jueves, por síntomas de Covid-19, situación que ha sobrellevado como guerrero y con disposición para salir, en próximos días, del hospital.

Ahora, en el aislamiento, sus familiares sólo pueden platicar muy poquito por teléfono con él; le han pedido que no hable, sólo escuche. Al maestro también le dejaron una libreta para que escriba en cuanto pueda y tenga ánimo de hacerlo. La manera en la que vive y percibe las cosas, muchas veces, es sorprendente. Tiene una sensibilidad diferente , señaló su hija María Elena Manzanero a La Jornada.

Buenas noticias

Este domingo la familia del cantautor recibió buenas noticias: Hoy estamos muy contentos porque el parte médico fue muy bueno; el doctor salió y nos dijo que ha habido mucho avance; sus indicadores de inflamación han bajado, así como su frecuencia cardiaca; ya puede respirar puesto boca arriba, porque lo habían colocado de lado, ya que el sábado le costaba trabajo oxigenar como debía; hoy tiene una saturación de 94 .

Lo favorable “es que si sigue con este paso, probablemente en pocos días lo puedan mandar a una habitación donde pueda estar acompañado y tranquilo, lo cual es muy importante para nosotros.

Nos dice que nos cuidemos mucho, que demos besos a toda la familia y que él hará todo lo que tenga que hacer para estar bien; lo cierto es que está de ánimo y comiendo , detalló María Elena.

Nacido en Mérida, el 7 de diciembre de 1935, Manzanero ha contado que su piano siempre ha sido el amor de mi vida, mi eterno compañero, el señor que me ha dado todo . Hasta hace tres años, se habían contabilizado más de 600 canciones de su autoría, de las cuales más de 50 han obtenido fama internacional.

En diciembre de 2017, afirmó a este diario que no me alcanza el tiempo para escribir, porque tengo mucho trabajo y actividades en la sociedad. Además, ya quiero vivir un poco mis tiempos. Esto significa que quiero ser feliz, pasarla bonito, vivir bien, ver la televisión, cocinar en casa cuando se pueda, comer con mi mujer o ir a ver a mis hijos, cosas que antes podía hacer, pero no con la libertad de ahora .

Sostuvo: La música es el remedio más grande que puede tener el ser humano; si tuviéramos más tiempo para escucharla no nos interesaría hacer más guerras .

En esa ocasión, a dos meses del tributo que se le rindió en Chichén Itzá, el cual generó polémica, Manzanero aseguró: Eso no es un homenaje, eso suena muy ostentoso. Se escucha como si uno hubiera hecho grandezas y maravillas, y sólo será una celebración que voy a hacer en un lugar que con toda la humildad del mundo me pertenece, porque soy maya .

El pasado 11 de diciembre, poco antes del contagio por coronavirus, Yucatán le rindió homenaje con la apertura de Casa Manzanero, museo dedicado a su vida y trayectoria, cuya ceremonia fue presidida por el gobernador Mauricio Vila Dosal y el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués.