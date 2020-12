L

a semana pasada se hablaba en este espacio de la experiencia scout, a partir de sus orígenes, y su desarrollo en México concretado en grupos de derecha confesional, así como de los escándalos por abusos que colapsaron financieramente a los otrora poderosos Boy Scouts de Estados Unidos. Ahora bien, estas historias, con un dejo de leyenda negra bien ganada, nos son lo único y para millares de chamacos (con el tiempo se crearon grupos de chamacas y hoy algunos grupos pueden ser mixtos, cosa antes impensable) el escultismo ofrece una experiencia estimulante, alegre y formativa.

Para cuando entré a los lobatos del grupo 16 a los nueve años, había en la Ciudad de México un centenar de grupos. En mi escuela, que era de curas, había un grupo, el 19; para mi fortuna y de chiripa fui a caer en otro, el 16, que con el tiempo descubrí como excepción en muchos aspectos, empezando por su pluralidad. Despegaban los años 60, el escenario del tránsito a la adolescencia y la mayoría de edad en una ciudad en efervescencia y un mundo de pronto acelerado.

Quede dicho: un dogma triple cimenta a los scouts: Dios, Patria y Hogar. De ahí se deriva la indispensabilidad de una creencia. En principio, cualquiera; de preferencia cristiana, aunque había grupos de judíos muy religiosos. Bueno, pues en el 16 eso no rifaba, y menos cuando pasé de la Manada a la Tropa, a eso de los 13. Allí nadie rezaba, aunque cualquiera podía hacerlo. En Manada y Tropa me tocaron jefes veinteañeros siempre dignos de ser seguidos, gente que no he vuelto a ver pero sé o supongo que hicieron bien la vida.

Ya desde la Manada. Allí al jefe se le llama Akela y el que me tocó era un tipo estupendo, de origen un tanto difuso. En la vida real le apodaban La Araña. Lo acompañaban otros personajes de Rudyard Kipling como mentores de los Mowglis que éramos. Los jefes gorditos eran Baloo. Siempre hubo mujeres y fue una Bagheera el primer crush que recuerdo, una muchacha lindísima, educadora, con problemas de cutis. Las presencias femeninas bajaban la tensión masculina típica, y vistas hoy, fueron una garantía saludable contra cualquier abuso. A mi vez, yo sería con el tiempo Riki Tiki Tavi y luego Akela, con una Bagheera sensacional al lado, hoy arpista de fama internacional, amiga por el resto de la vida.

Era excitante salir en camiones de segunda hacia los Dinamos y los incontables bosques del estado de México. Nos colgábamos del estribo de camiones atestados de campesinos a su paso por Las Flores de Chapultepec, la gran parada hacia Toluca. Para las salidas, nos adiestrábamos los sábados de junta en un inmenso baldío donde ahora está el Instituto Nacional de Pediatría. Mi hermano y yo veníamos de una casa muy encerrada y temerosa, así que bastó un terrenote para expandirnos el mundo, que se pintó de verde.