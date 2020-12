Yo creo que nos dijeron esa fecha para que no nos espantáramos tanto, pero yo creo que se va a alargar más; entonces, hay que echarle ganas porque la gente no va a dejar de comer, no va a dejar de beber, y tenemos que sobrellevar esto de la mejor manera.

En ese contexto, restaurantes apuran a sus clientes a realizar sus pedidos; otros, incluso, ya concluyeron su periodo de recepción de solicitudes.

Por ejemplo, mientras el restaurante Los Danzantes solicita realizar el pedido lo más pronto posible debido a la alta demanda de cenas para fin de año, el restaurante Balcón del Zócalo recibió pedidos hasta el 18 de diciembre; así también la empresa banquetera Rosendo Pérez, que cerró pedidos el sábado pasado.

La Antojería Sazón Mexicano recibirá pedidos para la cena navideña hasta hoy, mientras La Cocina de Eva aceptará hasta el martes.