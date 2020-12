Alejandro Cruz Flores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los capitalinos no alarmarse por la disponibilidad de tanques de oxígeno, al asegurar que no hay escasez de este insumo en la capital del país.

Admitió que hubo una sobredemanda, pero que las dos empresas proveedoras ya están ajustando su oferta; además, se trabaja en una estrategia para que los hospitales de la ciudad proporcionen oxígeno de manera gratuita a los enfermos de Covid-19 que lo necesiten y no requieran ser hospitalizados.

No faltan tanques, estamos viendo la posibilidad de contratar desde el gobierno de la ciudad; son dos proveedores, principalmente de tanques de oxígeno. También hay la posibilidad de concentradores, se llaman, que no requieren tanque, sino que toman el oxígeno de la atmósfera mediante un proceso químico, pero se está resolviendo eso , expresó la titular del Ejecutivo local.

Manifestó que se esta atendiendo esta situación para que no falte en la ciudad, al señalar que el valle de México es la zona del país que más posibilidades tiene de abasto de distintos insumos. Entonces, que no haya pánico, que no haya problema porque lo estamos resolviendo y lo vamos a resolver , expresó.