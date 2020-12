Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 33

El químico bacteriólogo y parasitólogo Arturo Reyes Sandoval fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Catedrático de la Universidad de Oxford e investigador de tiempo completo del Instituto Jenner, “donde se está desarrollando la vacuna para el Covid-19 a escala mundial –según informó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, al realizar la presentación–, cuenta con maestría en citopatología y doctorado en biología molecular por el propio IPN.

En su mensaje en Palacio Nacional, después de ser presentado con su nuevo encargo, Reyes Sandoval expresó que algunos de los objetivos centrales de su gestión serán consolidar la educación como esquema que favorece la equidad social, colocando la técnica al servicio de la Patria –como dice el lema del IPN– y consolidar la internacionalización del instituto para ampliar sus vínculos con otras universidades en el mundo.

Egresado del Politécnico, Reyes Sandoval es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II e integrante del Comité de Evaluadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; realizó estancia posdoctoral en la Universidad de Oxford. Tiene 78 artículos publicados en revistas internacionales prestigiosas, como Blood, Proceedings of the National Academy of Sciences, Nature Immunology y ha creado nuevas plataformas de vacunas, en particular los adenovirus, utilizándolos para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos, como los virus del zika y el chikungunya.