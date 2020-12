La cinta es el resultado de la auténtica pasión de Dan Aykroyd y John Belushi por el rhythm and blues y nuestro amor mutuo por esos grandes artistas afroestadunidenses y la ciudad de Chicago , dijo Landis, quien tiene dos proyectos en el registro incluidos Colegio de animales y el video de Thriller de Michael Jackson.

La biblioteca eligió algunos otros títulos memorables como Zona de miedo, de Kathryn Bigelow; la cinta animada Shrek y El club de la buena estrella, basada en el popular libro de Amy Tan sobre dos generaciones de mujeres asiático-estadunidenses. El documental de 2010 Freedom Riders, que también llegó al registro, cuenta una historia inspiradora sobre activistas de derechos civiles que pelearon contra la segregación racial en autobuses y trenes durante la década de los 60.

Batman: El caballero de la noche, de 2008, fue un éxito en taquilla y recibió la mayor cantidad de votos populares. Otras películas, dirigidas por mujeres, son Suspense, de Lois Weber, de 1913; Bread, de Ida May Park, de 1918; With Car and Camera Around the World, de Aloha Wanderwell; Ultraje, de Ida Lupino; Losing Ground, de Kathleen Collins; Ilusiones, de Julie Dash; El diablo nunca duerme, de Lourdes Portillo, y Mauna Kea: Temple Under Siege, de Joan Lander.

La lista también incluye Kid Auto Races at Venice, de 1914; The Battle of the Century (1927); El hombre del brazo de oro, de 1955; La naranja mecánica, de 1971; Violenta persecución, de 1971; Wattstax, de 1973, y The Ground (1993-2001).