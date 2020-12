Europa Press

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 5

Segovia. La nicaragüense Gioconda Belli recibió ayer el 30 Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma que convoca la Diputación Provincial de Segovia, presidida por Miguel Ángel de Vicente, por su obra El pez rojo que nada en el pecho.

La entrega se realizó en una ceremonia celebrada en el teatro Juan Bravo, en la que fue representada por su sobrina, la también escritora Laura Martínez Belli, ya que la nicaragüense intervino en el acto de manera remota.

Comenzando por un malestar de clase y por las frustraciones, las transgresiones sexuales y sensuales, hasta llegar al amor por la poesía de TS Eliot, Gioconda Belli hizo un repaso por el odio al cronómetro , a envejecer, y por la vocación por escribir desde la experiencia.

Me ha sido muy difícil escribir a través de otra manera que no sea mi piel, y eso no me complica; confío más en los sentidos que en la abstracción de la poesía celestial , manifestó la escritora, quien además añadió que no hay palabra sin boca, sin lengua, sin ojos, sin los días ni las noches y los amigos y los bares y, en fin, esas cosas cotidianas que pueden ser nimiedades, pero que son los filtros sin los cuales ninguna poesía existiría .

Esa cotidianidad se deja apreciar en los poemas de la obra premiada –editada por Visor– que leyó la escritora en el acto.

Reconocimientos

De Vicente procedió también, con la presencia del vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, José María Bravo, y el coordinador del premio, Gonzalo Santonja, a entregar accésits a David Refoyo y Jesús Aguilar Marina.