Martes 15 de diciembre de 2020, p. 31

Con un registro de 4 mil 498 internados hasta ayer, la Ciudad de México volvió a los niveles más críticos de la pandemia en materia de hospitalizaciones reportada en mayo, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró que sólo con la participación de los ciudadanos se logrará detener la cadena de contagios.

Al insistir en que la evidencia científica muestra que el principal foco de transmisión del nuevo coronavirus son las fiestas, señaló que de un mes a la fecha hubo una relajación social y comenzaron a hacerse estos eventos, por lo que se está tratando de hacer un estudio al respecto. Agregó que de poco sirve cerrar una plaza comercial si no se atiende el llamado a evitar las reuniones familiares masivas.

En videoconferencia, advirtió que si las medidas implementadas hasta ahora no son suficientes para disminuir los contagios, lo cual, dijo, se verá esta semana, se aplicarán otras más restrictivas, entre las que no descartó el cierre de negocios no esenciales. Asimismo, insistió que no se impondrán multas por no usar el cubrebocas.