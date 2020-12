Aunque prometió acabar con la inseguridad en dos años, las cifras oficiales dicen que nueve de cada 10 veracruzanos viven inseguros y Veracruz no deja los primeros dos lugares de incidencia de delitos de alto impacto como feminicidios y secuestros , señaló.

Como lo he reiterado, no es que no suceda, pero recibimos ese legado de violencia de 30 años de políticas neoliberales, que durante 12 años encabezaron presidentes surgidos del PAN. Estamos resarciendo todo ese daño, empobrecimiento y desesperación , declaró.

Sobre la pandemia, el panista Omar Miranda reprochó: Somos una de las entidades con peor manejo, con más de 6 mil muertos; somos tercer lugar nacional en decesos de personal de salud y el tercero con menos pruebas .