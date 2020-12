De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 11 de diciembre de 2020, p. 8

Originario de San Luis Potosí, Francisco Aranda comenzó a tocar batería a los 14 años. A los 16 inició su carrera musical presentándose en giras con artistas y bandas en distintos recintos y festivales y en producciones a lo largo de México, Europa y Estados Unidos.

Además de cursar sus estudios de música en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y de contar con la guía de mentores como Antonio Sánchez y Adrián Cota, destacados músicos mexicanos reconocidos internacionalmente, Francisco se mudó a la ciudad de Los Ángeles en 2018 para estudiar en el California College of Music, gracias a una beca que le fue otorgada.

En 2019 se involucra en la escena musical angelina y su carrera empezó a cobrar notoriedad, empecé a involucrarme en la escena por medio de conciertos. En la escuela había una gran cantidad de proyectos independientes formados por ex alumnos que necesitaban bateristas en el área de Los Ángeles y San Francisco y ahí me empezaron a escuchar. Afortunadamente empecé a tocar cada fin de semana y antes de dos meses tuve mi primer concierto con Sign of the Crow , comenta Aranda en entrevista telefónica.

Colabora con The Citie