Viernes 11 de diciembre de 2020, p. 6

Los Ángeles., Meryl Streep y Nicole Kidman protagonizan The Prom, película dirigida por Ryan Murphy que llega a Netflix hoy. Es una adaptación cinematográfica del musical homónimo de Broadway, con guion a cargo de Bob Martin y Chad Beguelin.

Adaptar el musical a la gran pantalla supuso un gran desafío para el director y productor Ryan Murphy. Creo que siempre es complicado, porque sabes que quieres ser fiel a la esencia de la obra, pero también quieres hacerla tuya , reveló el realizador en un encuentro virtual con varios medios de comunicación.

El musical original de Broadway siempre fue muy especial para Murphy debido a su mensaje contra la discriminación y en favor de la tolerancia. “De joven, me hubiera gustado ver una película como ésta. Desearía no haberme sentido tan solo cuando era pequeño.

Cuando vi el musical por primera vez, me sentí muy identificado con él porque, al igual que el personaje de Emma Nolan, soy de Indiana. Tuve una sensación muy similar en la que buscaba un lugar al cual pertenecer, el apoyo de mi comunidad , contó el creador de series como Pose y American Crime Story.

Me identifiqué profundamente con el personaje de Emma y pensé que sería una película maravillosa para Netflix, porque 200 millones de personas en el mundo pueden ver este filme, pueden ver este mensaje de tolerancia, incluso en los países en los que ser homosexual es ilegal y te pueden ejecutar por serlo , concluyó Murphy.

La legendaria Meryl Streep se mete en la piel de Dee Dee Allen, una auténtica diva de Broadway cuya exitosa carrera comienza a evaporarse. Fue genial interpretar a alguien tan vanidoso y exagerado, alguien tan narcisista. No sé de dónde saqué esa personalidad... Me encantó interpretar ese papel. Probablemente soy todas esas cosas, pero no una diva, y eso fue un gran reto para mí , aseguró.