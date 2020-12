Rosalía A. Villanueva

Viernes 11 de diciembre de 2020, p. a16

La nadadora Vianney Trejo, medallista mundial y ganadora de ocho preseas en dos ediciones de Juegos Parapanamericanos, no claudica en su meta de subir al podio en unos Juegos Paralímpicos, lo que espera hacer en Tokio el próximo año.

El sueño sigue ahí, voy a luchar, porque siento que a estos Juegos llego con madurez física y mental. No me voy a rendir hasta ganar una medalla. La reclasificación nos ayudará mucho y me daría la pauta para obtener mejores resultados , dijo la campeona de 400 metros libre.

Trejo vive en Cancún y recibe la asesoría a distancia del entrenador José Peláez desde que inició el confinamiento por el coronavirus y ha comenzado a practicar en el mar y la laguna. Ahora que tienen el semáforo amarillo espera hacerlo pronto en la alberca. El nadador es como un pez, tiene que estar en el agua , enfatiza Vianney.

Hace un año, la nadadora y el entrenador enviaron una solicitud al Comité Paralímpico Internacional (CPI) para reconsiderar su caso en otra clasificación diferente a la S6, donde ha alcanzado sus logros deportivos, debido al desgaste que ha sufrido en la cadera y los médicos están asombrados de que pueda caminar.