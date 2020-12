“La seriedad a la que nos convoca representar al futbol mexicano en la Concachampions, que inicia la próxima semana, y ante las bajas por Covid, nos vemos obligados a encarar este capítulo con lo que disponemos, ello significa que, al final de este torneo, nos detendremos en una revisión exhaustiva de contratos y el rendimiento de los jugadores con objeto de renovar a fondo los cimientos deportivos de la organización.

Se privilegiará el sentido de pertenencia y el amor a la camiseta. Jugadores, cuerpo técnico y directivos deberán ser ejemplo de los valores de la institución y reflejar con su conducta, dentro y fuera de la cancha, el compromiso, el hambre de triunfo y la mentalidad ganadora de nuestra afición , aseveró Velázquez.

Finalmente, adelantó que se ampliará el trabajo en las fuerzas básicas para garantizar que la mayoría de nuestros jugadores lleven en la sangre el orgullo azul , y apuntó que los futbolistas extranjeros tendrán abiertas las puertas del club, siempre y cuando compartan los valores de la institución .

Al respecto, el ex defensa celeste Víctor Gutiérrez aplaudió que le hayan dado un jalón de orejas al equipo; no obstante, consideró que lo mejor es darle continuidad a Siboldi y ajustar algunas líneas donde haya jugadores que no estén rindiendo al máximo.

El equipo debe seguir con la misma sinergia, hizo una gran temporada, desgraciadamente pasó lo de torneos anteriores, donde dejaron mucho qué desear en la forma de perder. Ojalá que este ultimátum sea para bien del plantel , mencionó.