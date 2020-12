A la confesión de angustiado pragmatismo extremo del PAN, al aceptar aliarse abiertamente con el priísmo que al menos en el terreno retórico era tan repelido, se añade otro ingrediente de farsa: lo que queda del llamado Partido de la Revolución Democrática, administrado nuevamente por el grupo de los Chuchos, se monta a la alianza electoral que pretenderá tumbarle a Morena cuantas diputaciones federales se pueda para que no tenga nuevamente mayoría, o no tan cómoda, en San Lázaro.

En esta primera tanda, referida a las curules federales, Acción Nacional se ha reservado ir en solitario en los distritos electorales correspondientes a estados donde cree tener gobiernos fuertes, al menos en términos de inversión comicial monetaria: Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán, además de Jalisco, Morelos y Coahuila, donde no gobierna pero cree tener fuerza propia suficiente. Falta ver lo que se decida más adelante respecto a las 15 elecciones de gobernador, pero el PAN tiene en la mayoría de estos casos sus propias propuestas viables.

Por cierto, ¿Irían a las próximas elecciones Felipe Calderón, Margarita Zavala o la asociación llamada México Libre bajo el cobijo del PAN y del PRI? Lindas imágenes habrían de verse. Sin embargo, ayer el combo FelYMar dio a conocer once condiciones que pone al PAN para aceptar aliarse. Algunas de ellas parecieran haber sido redactadas con la intención de que no fueran aceptadas (e irse a Movimiento Ciudadano, con el beneplácito de Dante Delgado y Enrique Alfaro). Por ejemplo: reconocer las condiciones que originaron la ruptura en 2018 y representación adecuada y proporcional de la directiva de México Libre en órganos directivos del PAN. Calderón no quiere asumir que la agrupación México Libre está sin registro como partido, en desventaja política y sin fuerza real para imponer reglas a Acción Nacional.

Y, mientras hoy en la mañanera se abunda sobre el caso de Felipa Guadalupe Obrador, la contratista favorecida con contratos de Petróleos Mexicanos a pesar de que el Presidente había ordenado que no se asignaran, según boletín del propio Pemex, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx