Un poco provocador, el joven incluso eligió un tema delicado para el régimen comunista: la cara de Li Wenliang, un médico fallecido de Covid-19 en febrero, después de haber sido acusado por la policía de propagar rumores . Li no hizo más que alertar a sus familiares, desde finales de diciembre, sobre la emergencia de un misterioso virus en la ciudad.

Como la mayoría de las obras de Huang Bowen, sus homenajes a Li Wenliang fueron rápidamente recubiertos por el municipio. No me importa. He hecho lo que quería y me ha bastado para decir lo que tenía que decir , resume, ocupado en pintar de noche el carácter que significa esperanza en un edificio abandonado, junto con otros dos grafiteros.

Wuhan, cuna de la revolución de 1911 que derrocó al imperio chino, hoy se considera más como la cuna del punk chino.

Lu Yan asegura, sin embargo, que la epidemia calmó a la juventud wuhanesa y que la música de su grupo se ha vuelto mucho más suave.