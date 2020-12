Londres. Totalmente parcial , calumnia , ataque contra el príncipe Carlos, son algunas acusaciones contra la última temporada de la serie The Crown, que habría abordado un recuerdo aún sensible para los británicos, tomándose muchas libertades con la realidad.

Conciencia colectiva

Ahora se abordan asuntos recientes que marcaron la conciencia colectiva , subrayó.

El matrimonio fracasado de Diana y Carlos sigue siendo un asunto muy sensible desde la muerte trágica de la princesa de Gales, en París en 1997. Después, la boda del heredero del trono con Camila, ha logrado rehabilitar su imagen.

Penny Junor lamenta una obra muy perjudicial para la pareja real de Carlos y Camila, un día llamada a reinar.

“Mucha gente en el Reino Unido y el mundo considerará a The Crown como testimonio fiel, cuando no se trata de la historia, sino de una ficción”, añadió.

The Mail on Sunday milita para que Netflix indique claramente que The Crown es ficción. El tabloide recibió el apoyo del ministro de Cultura, Oliver Dowden, quien teme que una generación de telespectadores que no conocieron los hechos tomen esta ficción por la realidad .

La serie tiene una responsabilidad moral de garantizar que su público no la confunda con un documental, afirmó la actriz Helena Bonham Carter, quien interpreta a la hermana de la reina. La misma opinión expresó el hermano de Diana, Charles Spencer, quien es bastante crítico con la familia real.

Es un poco ridículo , considera Deroide. Pese al mimetismo impresionante de la escenografía y el vestuario, no hay como tomar la serie por un documental, incluso por la fama de los actores.

“The Crown es un elemento entre muchos que permite a los británicos hacerse su visión de la familia real. El papel de una serie no es en absoluto ser exacta, incluso, el historiador hace reconstrucción, porque nunca se recrea el pasado”, aseveró.