Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. a13

Madrid. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, criticó los comentarios del presidente interino del club, Carlos Tusquets, quien dijo que habría sido económicamente deseable vender a Lionel Messi en el mercado del verano boreal. “Sabemos la situación de Leo. Si hay alguna persona que tiene que decidir su futuro es él. Los comentarios de fuera no me interesan. Pero si hacemos comentarios dentro del club no nos ayuda”, indicó.