Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 5 de diciembre de 2020, p. 3

Esther Hernández Torres, directora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura (SC) federal, ofreció ayer una disculpa por no advertir sobre el pésimo nombre y falta de manejo institucional en una conversación entre servidores públicos llamada Desactivación colectivos .

A dos días de que se dio a conocer la existencia del chat privado, y ante la indignación de organizaciones artísticas, la funcionaria lamentó la situación actual en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

En su disculpa, que no dirigió a nadie en particular, escribió: Soy responsable de no haber informado a la subsecretaría y a la secretaría sobre el nombre de ese chat y haberlo tomado a la ligera. Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada .

El chatgate se desató este miércoles durante una reunión virtual que sostenían funcionarios de la SC e integrantes de colectivos artísticos, cuando por error se vio en pantalla una conversación privada de WhatsApp entre los servidores públicos.

En respuesta, integrantes de 11 colectivos artísticos, entre ellos No Vivimos del Aplauso y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam), exigieron la renuncia de Alejandra Frausto como titular de la SC.

Este viernes, el Moccam difundió una petición para destituir a Alejandra Frausto de su cargo como secretaria de Cultura federal por el incumplimiento de sus funciones, cometiendo en repetidas ocasiones actos y omisiones de naturaleza administrativa que violan los derechos humanos y culturales , y por ejercer y/o permitir desde la secretaría a su cargo acoso a ciudadanos trabajadores del arte y la cultura conformados en colectivos .